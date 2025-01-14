FOXXY Fiyatı (FOXXY)
Bugün için canlı FOXXY (FOXXY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 69.44K USD. FOXXY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FOXXY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 118.09 USD
- Gün içindeki FOXXY fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 420.69B USD.
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Gün içerisinde, FOXXY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FOXXY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FOXXY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FOXXY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-5.93%
|60 Gün
|$ 0
|-0.01%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel FOXXY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the World of $FOXXY, The Clever yet Playful Token on the Ethereum Blockchain! $FOXXY is a playful mix of dog and fox, combining the energy and loyalty of a dog with the cleverness and agility of a fox. With a total supply of 420.69 billion tokens and 0% transaction tax, Foxxy is here to bring fun and community-driven growth on the Ethereum blockchain. Zero Tax With $FOXXY you get what you pay for without giving anyone else a cut with 0% tax on every transaction. Meme Potential With its playful fox-dog theme and community-driven spirit, $FOXXY is poised to become the next viral sensation in the meme token world. Long Term Backed by a detailed roadmap and continuous development, $FOXXY is designed for sustainable growth, making it more than just a fleeting meme.
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