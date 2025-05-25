Freedom Dollar Fiyatı (FUSD)
Bugün için canlı Freedom Dollar (FUSD) fiyatı, 0,999574 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 599,78K USD. FUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Freedom Dollar Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Freedom Dollar fiyat değişimi +%0,35
- Dolaşımdaki arz: 600,00K USD.
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Gün içerisinde, Freedom Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00347988.
Son 30 gün içerisinde, Freedom Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Freedom Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Freedom Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00347988
|+%0,35
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Freedom Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,10
+%0,35
-%0,04
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Freedom Dollar (ticker fUSD) is an over-collateralised, algorithmic stable asset issued on the Zano privacy blockchain. Each fUSD targets one U.S. dollar of purchasing power and is backed by a public reserve of ZANO that initially exceeds the liability by roughly a factor of ten. Anyone may add to the decentralization of the network by running an open source market making node. Collateral is held in transparent on-chain addresses and is continuously staked, so its yield compounds the buffer automatically. Because Zano uses ring signatures and stealth addresses, fUSD transfers inherit native Zano level privacy while remaining censorship-resistant—there is no admin freeze key or custodial bank account. The design therefore offers a dollar-like unit for users who prefer permission-less, non-KYC rails.
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|1 FUSD / AUD
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|1 FUSD / GBP
￡0,72968902
|1 FUSD / EUR
€0,86962938
|1 FUSD / USD
$0,999574
|1 FUSD / MYR
RM4,22819802
|1 FUSD / TRY
₺38,86343712
|1 FUSD / JPY
¥142,4892737
|1 FUSD / RUB
₽79,43614578
|1 FUSD / INR
₹85,03376018
|1 FUSD / IDR
Rp16.122,15903322
|1 FUSD / KRW
₩1.365,53803288
|1 FUSD / PHP
₱55,31642516
|1 FUSD / EGP
￡E.49,85875112
|1 FUSD / BRL
R$5,63759736
|1 FUSD / CAD
C$1,36941638
|1 FUSD / BDT
৳121,78809616
|1 FUSD / NGN
₦1.589,14273668
|1 FUSD / UAH
₴41,50231248
|1 FUSD / VES
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|1 FUSD / PKR
Rs281,79990208
|1 FUSD / KZT
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|1 FUSD / THB
฿32,62609536
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