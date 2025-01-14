Friends With Benefits Pro Logosu

Friends With Benefits Pro Fiyatı (FWB)

USD

Friends With Benefits Pro (FWB) Canlı Fiyat Grafiği

$1.49
$1.49$1.49
-14.20%(1D)

Bugünkü Friends With Benefits Pro (FWB) Fiyatı

Bugün için canlı Friends With Benefits Pro (FWB) fiyatı, 1.49 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 892.67K USD. FWB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Friends With Benefits Pro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.35K USD
- Gün içindeki Friends With Benefits Pro fiyat değişimi -14.22%
- Dolaşımdaki arz: 597.46K USD.

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USD Bazında Friends With Benefits Pro (FWB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Friends With Benefits Pro / USD fiyat değişimi, $ -0.24769697362252.
Son 30 gün içerisinde, Friends With Benefits Pro / USD fiyat değişimi, $ -0.4654803210.
Son 60 gün içerisinde, Friends With Benefits Pro / USD fiyat değişimi, $ -0.0201223010.
Son 90 gün içerisinde, Friends With Benefits Pro / USD fiyat değişimi, $ -0.0348765962564592.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.24769697362252-14.22%
30 Gün$ -0.4654803210-31.24%
60 Gün$ -0.0201223010-1.35%
90 Gün$ -0.0348765962564592-2.28%

Friends With Benefits Pro (FWB) Fiyat Analizi

En güncel Friends With Benefits Pro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 196.19
$ 196.19$ 196.19

+0.09%

-14.22%

-18.73%

Friends With Benefits Pro (FWB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 892.67K
$ 892.67K$ 892.67K

$ 3.35K
$ 3.35K$ 3.35K

597.46K
597.46K 597.46K

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Friends With Benefits Pro (FWB) Kaynağı

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FWB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FWB / AUD
A$2.3989
1 FWB / GBP
1.2069
1 FWB / EUR
1.4453
1 FWB / USD
$1.49
1 FWB / MYR
RM6.705
1 FWB / TRY
52.8801
1 FWB / JPY
¥234.7048
1 FWB / RUB
153.0975
1 FWB / INR
129.0936
1 FWB / IDR
Rp24,426.2256
1 FWB / PHP
87.2097
1 FWB / EGP
￡E.75.2599
1 FWB / BRL
R$9.0741
1 FWB / CAD
C$2.1307
1 FWB / BDT
181.1095
1 FWB / NGN
2,310.0662
1 FWB / UAH
63.176
1 FWB / VES
Bs78.97
1 FWB / PKR
Rs415.263
1 FWB / KZT
791.2794
1 FWB / THB
฿51.6583
1 FWB / TWD
NT$49.2892
1 FWB / CHF
Fr1.3559
1 FWB / HKD
HK$11.5922
1 FWB / MAD
.د.م15.0341