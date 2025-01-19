FriendTech33 Fiyatı (FTW)
Bugün için canlı FriendTech33 (FTW) fiyatı, 0.586403 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FTW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FriendTech33 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 118.96 USD
- Gün içindeki FriendTech33 fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, FriendTech33 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FriendTech33 / USD fiyat değişimi, $ -0.0405144659.
Son 60 gün içerisinde, FriendTech33 / USD fiyat değişimi, $ +0.0378180090.
Son 90 gün içerisinde, FriendTech33 / USD fiyat değişimi, $ +0.0879954325731309.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0405144659
|-6.90%
|60 Gün
|$ +0.0378180090
|+6.45%
|90 Gün
|$ +0.0879954325731309
|+17.66%
En güncel FriendTech33 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? FT33 DAO is building $FTW, a community-owned, decentralized and censorship-resistant reserve currency that is backed by friend tech assets, deeply liquid and & supports the rapidly growing SocialFi ecosystem. What makes your project unique? Dao backed by FT keys History of your project. Just launched by Velocimeter team What’s next for your project? Buying more bluechips FT keys to grow the treasure What can your token be used for? 1 ACTS AS A CLAIM ON ANY FRIEND TECH AIRDROP GENERATED BY THE PROTOCOL & TREASURY ACTIVITIES 2 GRANTS VOTING POWER OVER THE DIRECTION OF THE DAO 3 PROVIDES EXCLUSIVE ACCESS TO HIDDEN CHATS AND NETWORKS THROUGHOUT THE FT DAO ECOSYSTEM
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|1 FTW / GBP
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€0.56881091
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$0.586403
|1 FTW / MYR
RM2.6388135
|1 FTW / TRY
₺20.77625829
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¥91.63719681
|1 FTW / RUB
₽60.08285138
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₹50.77077174
|1 FTW / IDR
Rp9,613.16239632
|1 FTW / PHP
₱34.33389565
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￡E.29.44915866
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R$3.5770583
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C$0.84442032
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₦913.39890489
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