Frog Games Fiyatı (FG)
Bugün için canlı Frog Games (FG) fiyatı, 0,00279223 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2,79M USD. FG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Frog Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Frog Games fiyat değişimi -%2,56
- Dolaşımdaki arz: 999,34M USD.
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Gün içerisinde, Frog Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Frog Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Frog Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Frog Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,56
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Frog Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,79
-%2,56
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 FG / VND
₫71,59556943
|1 FG / AUD
A$0,0043279565
|1 FG / GBP
￡0,0020662502
|1 FG / EUR
€0,0024571624
|1 FG / USD
$0,00279223
|1 FG / MYR
RM0,0118669775
|1 FG / TRY
₺0,1084222909
|1 FG / JPY
¥0,4002940928
|1 FG / RUB
₽0,2230712547
|1 FG / INR
₹0,2389311211
|1 FG / IDR
Rp45,7742549712
|1 FG / KRW
₩3,8354629726
|1 FG / PHP
₱0,1553317549
|1 FG / EGP
￡E.0,1394439662
|1 FG / BRL
R$0,0157481772
|1 FG / CAD
C$0,0038532774
|1 FG / BDT
৳0,3404286816
|1 FG / NGN
₦4,4532997047
|1 FG / UAH
₴0,1157937781
|1 FG / VES
Bs0,26246962
|1 FG / PKR
Rs0,7878556168
|1 FG / KZT
₸1,4253217258
|1 FG / THB
฿0,0911383872
|1 FG / TWD
NT$0,0835155993
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د.إ0,0102474841
|1 FG / CHF
Fr0,0022896286
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