Frogg and Ratt Fiyatı (FRATT)
Bugün için canlı Frogg and Ratt (FRATT) fiyatı, 0.00557468 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.12M USD. FRATT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Frogg and Ratt Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.74K USD
- Gün içindeki Frogg and Ratt fiyat değişimi -30.10%
- Dolaşımdaki arz: 144.24M USD.
MEXC'deki FRATT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FRATT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Frogg and Ratt / USD fiyat değişimi, $ -0.002401554107730921.
Son 30 gün içerisinde, Frogg and Ratt / USD fiyat değişimi, $ -0.0035002005.
Son 60 gün içerisinde, Frogg and Ratt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Frogg and Ratt / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002401554107730921
|-30.10%
|30 Gün
|$ -0.0035002005
|-62.78%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Frogg and Ratt fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-28.54%
-30.10%
-47.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 FRATT / AUD
A$0.0089752348
|1 FRATT / GBP
￡0.0045154908
|1 FRATT / EUR
€0.0054074396
|1 FRATT / USD
$0.00557468
|1 FRATT / MYR
RM0.02508606
|1 FRATT / TRY
₺0.1978453932
|1 FRATT / JPY
¥0.8781235936
|1 FRATT / RUB
₽0.57279837
|1 FRATT / INR
₹0.4829902752
|1 FRATT / IDR
Rp91.3881820992
|1 FRATT / PHP
₱0.3262860204
|1 FRATT / EGP
￡E.0.2815770868
|1 FRATT / BRL
R$0.0339498012
|1 FRATT / CAD
C$0.0079717924
|1 FRATT / BDT
৳0.677602354
|1 FRATT / NGN
₦8.6428723784
|1 FRATT / UAH
₴0.236366432
|1 FRATT / VES
Bs0.29545804
|1 FRATT / PKR
Rs1.553663316
|1 FRATT / KZT
₸2.9604895608
|1 FRATT / THB
฿0.1932741556
|1 FRATT / TWD
NT$0.1844104144
|1 FRATT / CHF
Fr0.0050729588
|1 FRATT / HKD
HK$0.0433710104
|1 FRATT / MAD
.د.م0.0562485212