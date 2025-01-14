Ftribe Fighters Fiyatı (F2C)
Bugün için canlı Ftribe Fighters (F2C) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 224.94K USD. F2C / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ftribe Fighters Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 170.72 USD
- Gün içindeki Ftribe Fighters fiyat değişimi -4.56%
- Dolaşımdaki arz: 750.05M USD.
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Gün içerisinde, Ftribe Fighters / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ftribe Fighters / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ftribe Fighters / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ftribe Fighters / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.56%
|30 Gün
|$ 0
|-10.62%
|60 Gün
|$ 0
|+25.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ftribe Fighters fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-4.56%
-7.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.
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