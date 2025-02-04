Fufu Token Fiyatı (FUFU)
Bugün için canlı Fufu Token (FUFU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FUFU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fufu Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.43K USD
- Gün içindeki Fufu Token fiyat değişimi +6.83%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Fufu Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fufu Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fufu Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fufu Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.83%
|30 Gün
|$ 0
|-49.55%
|60 Gün
|$ 0
|-55.31%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fufu Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.29%
+6.83%
+1.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FUFU is an Ethereum-based ERC token with the ticker symbol FUFU, presenting a culturally inspired and playful Chinese dog meme coin backed by AI and value appreciation tokenomics. Drawing from the traditional guardian Fu Dog of ancient Chinese history, FUFU boasts a total supply of 8,888,888,888.00 tokens. It leverages a unique approach by integrating an AI-powered trading bot into its ecosystem. Integral to the project's functioning is the FuFu AI bot, which relies on proprietary algorithms to execute daily trades. This trading activity aims to uphold the underlying utility and value of the FUFU token. With its fusion of cultural symbolism, dynamic tax system, token buybacks, and AI-powered trading, FUFU seeks to create a unique and engaging environment for AI-powered dog meme tokens.
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