FunFi Fiyatı (FNF)
Bugün için canlı FunFi (FNF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. FNF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FunFi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki FunFi fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, FunFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FunFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FunFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FunFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%84,84
|60 Gün
|$ 0
|-%83,61
|90 Gün
|$ 0
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Funfi is a play-to-earn NFT greyhound racing blockchain game in the Metaverse that will allow investors the ability to own cars, participate in races, buy nft's, and co-own community racecourses. Combining a multi-billion dollar business, a fully verifiable blockchain and unlimited earning potential due to NFT and decentralized community participation – there are no limits to growth FunFi! Play 2 Earn Funfi Crypto Player holders will enjoy first impressions of the game. In the near future, the NFT holder can use his car and play in a play to earn game and win rewards including $FNF tokens and valuable NFT assets. Android and iOS versions available by Q1 2023
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