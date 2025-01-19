Fuse Dollar V3 Logosu

Fuse Dollar V3 Fiyatı (FUSD)

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Fuse Dollar V3 (FUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.979281
$0.979281$0.979281
-0.70%(1D)

Bugünkü Fuse Dollar V3 (FUSD) Fiyatı

Bugün için canlı Fuse Dollar V3 (FUSD) fiyatı, 0.979281 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fuse Dollar V3 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.05K USD
- Gün içindeki Fuse Dollar V3 fiyat değişimi -0.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Fuse Dollar V3 (FUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fuse Dollar V3 / USD fiyat değişimi, $ -0.0069228316330282.
Son 30 gün içerisinde, Fuse Dollar V3 / USD fiyat değişimi, $ -0.0220625154.
Son 60 gün içerisinde, Fuse Dollar V3 / USD fiyat değişimi, $ -0.0039133048.
Son 90 gün içerisinde, Fuse Dollar V3 / USD fiyat değişimi, $ -0.021161547283849.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0069228316330282-0.70%
30 Gün$ -0.0220625154-2.25%
60 Gün$ -0.0039133048-0.39%
90 Gün$ -0.021161547283849-2.11%

Fuse Dollar V3 (FUSD) Fiyat Analizi

En güncel Fuse Dollar V3 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.969712
$ 0.969712$ 0.969712

$ 0.989427
$ 0.989427$ 0.989427

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

+0.11%

-0.70%

-0.55%

Fuse Dollar V3 (FUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K

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Fuse Dollar V3 (FUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

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FUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FUSD / AUD
A$1.57664241
1 FUSD / GBP
0.80301042
1 FUSD / EUR
0.94990257
1 FUSD / USD
$0.979281
1 FUSD / MYR
RM4.4067645
1 FUSD / TRY
34.69592583
1 FUSD / JPY
¥153.03224187
1 FUSD / RUB
100.33713126
1 FUSD / INR
84.78614898
1 FUSD / IDR
Rp16,053.78431664
1 FUSD / PHP
57.33690255
1 FUSD / EGP
￡E.49.17949182
1 FUSD / BRL
R$5.9736141
1 FUSD / CAD
C$1.41016464
1 FUSD / BDT
118.9826415
1 FUSD / NGN
1,525.35746403
1 FUSD / UAH
41.23752291
1 FUSD / VES
Bs52.881174
1 FUSD / PKR
Rs273.00395718
1 FUSD / KZT
519.78276918
1 FUSD / THB
฿33.67747359
1 FUSD / TWD
NT$32.20855209
1 FUSD / CHF
Fr0.89114571
1 FUSD / HKD
HK$7.61880618
1 FUSD / MAD
.د.م9.83198124