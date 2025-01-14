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Fuzion Fiyatı (FUZN)

USD

Fuzion (FUZN) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01135867
$0.01135867$0.01135867
-3.80%(1D)

Bugünkü Fuzion (FUZN) Fiyatı

Bugün için canlı Fuzion (FUZN) fiyatı, 0.01135867 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.99M USD. FUZN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fuzion Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.36K USD
- Gün içindeki Fuzion fiyat değişimi -3.87%
- Dolaşımdaki arz: 175.00M USD.

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USD Bazında Fuzion (FUZN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fuzion / USD fiyat değişimi, $ -0.00045794451252967.
Son 30 gün içerisinde, Fuzion / USD fiyat değişimi, $ -0.0042661915.
Son 60 gün içerisinde, Fuzion / USD fiyat değişimi, $ +0.0012146007.
Son 90 gün içerisinde, Fuzion / USD fiyat değişimi, $ +0.001297450455804922.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00045794451252967-3.87%
30 Gün$ -0.0042661915-37.55%
60 Gün$ +0.0012146007+10.69%
90 Gün$ +0.001297450455804922+12.90%

Fuzion (FUZN) Fiyat Analizi

En güncel Fuzion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01112899
$ 0.01112899$ 0.01112899

$ 0.01207042
$ 0.01207042$ 0.01207042

$ 0.118953
$ 0.118953$ 0.118953

+0.17%

-3.87%

-23.01%

Fuzion (FUZN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 1.36K
$ 1.36K$ 1.36K

175.00M
175.00M 175.00M

Fuzion (FUZN) Nedir?

Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.

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Fuzion (FUZN) Kaynağı

Resmi Websitesi

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FUZN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FUZN / AUD
A$0.0182874587
1 FUZN / GBP
0.0092005227
1 FUZN / EUR
0.0110179099
1 FUZN / USD
$0.01135867
1 FUZN / MYR
RM0.051114015
1 FUZN / TRY
0.4031191983
1 FUZN / JPY
¥1.7895584585
1 FUZN / RUB
1.1671033425
1 FUZN / INR
0.9841151688
1 FUZN / IDR
Rp186.2076751248
1 FUZN / PHP
0.6648229551
1 FUZN / EGP
￡E.0.5737264217
1 FUZN / BRL
R$0.0691743003
1 FUZN / CAD
C$0.0162428981
1 FUZN / BDT
1.3806463385
1 FUZN / NGN
17.6102547946
1 FUZN / UAH
0.481607608
1 FUZN / VES
Bs0.60200951
1 FUZN / PKR
Rs3.165661329
1 FUZN / KZT
6.0321352902
1 FUZN / THB
฿0.3938050889
1 FUZN / TWD
NT$0.3757448036
1 FUZN / CHF
Fr0.0103363897
1 FUZN / HKD
HK$0.0883704526
1 FUZN / MAD
.د.م0.1146089803