Bugünkü G8DAY Fiyatı

Bugünkü G8DAY (G8D) fiyatı $ 0,00001157 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut G8D / USD dönüşüm oranı G8D başına $ 0,00001157 şeklindedir.

G8DAY, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.818 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,80B G8D şeklindedir. Son 24 saat içinde G8D, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,004584 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000742 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, G8D, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

G8DAY (G8D) Piyasa Bilgileri

