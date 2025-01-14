GAG Token Fiyatı (GAG)
Bugün için canlı GAG Token (GAG) fiyatı, 0.00966673 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 112.67K USD. GAG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GAG Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 74.34K USD
- Gün içindeki GAG Token fiyat değişimi +3.93%
- Dolaşımdaki arz: 11.66M USD.
MEXC'deki GAG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GAG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, GAG Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00036542.
Son 30 gün içerisinde, GAG Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0078990717.
Son 60 gün içerisinde, GAG Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0034611794.
Son 90 gün içerisinde, GAG Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00036542
|+3.93%
|30 Gün
|$ +0.0078990717
|+81.71%
|60 Gün
|$ +0.0034611794
|+35.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GAG Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.76%
+3.93%
+9.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GAG Token, integrated into the Adgager ecosystem, pioneers cryptocurrency in research, offering investors sustainable value and fostering a dynamic community where members earn tokens by contributing insights to brands' projects, envisioning this for the entire research sector. GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. The project aims to foster transparency and community engagement while offering various benefits to users who contribute to the Adgager ecosystem. Key Features: - GAG Token serves as a means of value transfer within the Adgager ecosystem, facilitating transactions between Gagers and businesses. - Tokenomics structure includes 66 million total tokens, distributed across Pre-Sale, Team, Stake, and Airdrop wallets. - Token supply and demand are tied to the growth and functioning of the Adgager ecosystem, with control mechanisms in place to ensure stability and prevent inflation. - Various opportunities for users to earn GAG Tokens through participation in research projects, surveys, and platform activities. Partnerships and Roadmap: - Adgager received a $6.6 million investment in 2023, contributing to the project's development and growth. - Future plans include increasing the token supply by 100% annually, reaching 24 million GAG Tokens in the first year and 48 million in the second year. - The project aims to achieve a total of 96 million GAG Tokens in circulation through research project sales by the end of the calendar. Usage and Control Strategy: - GAG Tokens are utilized in new projects within the Adgager ecosystem, with profits distributed among Gagers and the company. - Control strategies include creating a purchase corridor, smart use of income, and implementing a pricing ladder to maintain token value and stability. Overall Goal:The goal of GAG Token is to provide a sustainable investment opportunity, foster community engagement, and contribute to the growth of the Adgager ecosystem, with a vision of steady expansion and value appreciation over time.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GAG / AUD
A$0.0155634353
|1 GAG / GBP
￡0.0079267186
|1 GAG / EUR
€0.0093767281
|1 GAG / USD
$0.00966673
|1 GAG / MYR
RM0.043500285
|1 GAG / TRY
₺0.3430722477
|1 GAG / JPY
¥1.5265700016
|1 GAG / RUB
₽0.9980898725
|1 GAG / INR
₹0.8367521488
|1 GAG / IDR
Rp158.4709582512
|1 GAG / PHP
₱0.5683070567
|1 GAG / EGP
￡E.0.4877831958
|1 GAG / BRL
R$0.0586770511
|1 GAG / CAD
C$0.0138234239
|1 GAG / BDT
৳1.1757643699
|1 GAG / NGN
₦14.9871048574
|1 GAG / UAH
₴0.4089993463
|1 GAG / VES
Bs0.51233669
|1 GAG / PKR
Rs2.6964376662
|1 GAG / KZT
₸5.1309069494
|1 GAG / THB
฿0.3362088694
|1 GAG / TWD
NT$0.3190987573
|1 GAG / CHF
Fr0.0087967243
|1 GAG / HKD
HK$0.0752071594
|1 GAG / MAD
.د.م0.0973439711