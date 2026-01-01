Bugünkü Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyatı

Bugünkü Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) fiyatı $ 0,99845 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AIDAUSDC / USD dönüşüm oranı AIDAUSDC başına $ 0,99845 şeklindedir.

Gaib AI Dollar Alpha USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 114.595.062 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 114,77M AIDAUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde AIDAUSDC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,780052 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIDAUSDC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,60M$ 114,60M $ 114,60M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,60M$ 114,60M $ 114,60M Dolaşım Arzı 114,77M 114,77M 114,77M Toplam Arz 114.772.921,187424 114.772.921,187424 114.772.921,187424

Şu anki Gaib AI Dollar Alpha USDC piyasa değeri $ 114,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIDAUSDC arzı 114,77M olup, toplam arzı 114772921.187424. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,60M.