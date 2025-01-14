GAMA Coin Fiyatı (GAMA)
Bugün için canlı GAMA Coin (GAMA) fiyatı, 0.959321 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 62.35M USD. GAMA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GAMA Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.17M USD
- Gün içindeki GAMA Coin fiyat değişimi +0.71%
- Dolaşımdaki arz: 65.00M USD.
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Gün içerisinde, GAMA Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00680738.
Son 30 gün içerisinde, GAMA Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0615632739.
Son 60 gün içerisinde, GAMA Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GAMA Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00680738
|+0.71%
|30 Gün
|$ -0.0615632739
|-6.41%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GAMA Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.01%
+0.71%
-6.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.
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|1 GAMA / AUD
A$1.54450681
|1 GAMA / GBP
￡0.77705001
|1 GAMA / EUR
€0.93054137
|1 GAMA / USD
$0.959321
|1 GAMA / MYR
RM4.32653771
|1 GAMA / TRY
₺34.03670908
|1 GAMA / JPY
¥151.07387108
|1 GAMA / RUB
₽98.46470744
|1 GAMA / INR
₹83.24028317
|1 GAMA / IDR
Rp15,726.57125424
|1 GAMA / PHP
₱56.24499023
|1 GAMA / EGP
￡E.48.43611729
|1 GAMA / BRL
R$5.84226489
|1 GAMA / CAD
C$1.37182903
|1 GAMA / BDT
৳116.60546755
|1 GAMA / NGN
₦1,487.31209198
|1 GAMA / UAH
₴40.6752104
|1 GAMA / VES
Bs50.844013
|1 GAMA / PKR
Rs267.3627627
|1 GAMA / KZT
₸509.45701026
|1 GAMA / THB
฿33.24047265
|1 GAMA / TWD
NT$31.74393189
|1 GAMA / CHF
Fr0.87298211
|1 GAMA / HKD
HK$7.46351738
|1 GAMA / MAD
.د.م9.67954889