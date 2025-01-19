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Gambex Fiyatı (GBE)

USD

Gambex (GBE) Canlı Fiyat Grafiği

$1.28
$1.28$1.28
-7.20%(1D)

Bugünkü Gambex (GBE) Fiyatı

Bugün için canlı Gambex (GBE) fiyatı, 1.28 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GBE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gambex Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 52.24K USD
- Gün içindeki Gambex fiyat değişimi -7.27%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Gambex (GBE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gambex / USD fiyat değişimi, $ -0.100126912840025.
Son 30 gün içerisinde, Gambex / USD fiyat değişimi, $ -0.1015699200.
Son 60 gün içerisinde, Gambex / USD fiyat değişimi, $ -0.4328700160.
Son 90 gün içerisinde, Gambex / USD fiyat değişimi, $ -0.3250328427600784.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.100126912840025-7.27%
30 Gün$ -0.1015699200-7.93%
60 Gün$ -0.4328700160-33.81%
90 Gün$ -0.3250328427600784-20.25%

Gambex (GBE) Fiyat Analizi

En güncel Gambex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 28.33
$ 28.33$ 28.33

-1.25%

-7.27%

-7.13%

Gambex (GBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.24K
$ 52.24K$ 52.24K

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Gambex (GBE) Nedir?

Gambex is a gambling protocol that allows users to play, fund, own and earn revenue from games deployed inside the in-house Gambex Casino and third-party gambling operators

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Gambex (GBE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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GBE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GBE / AUD
A$2.0608
1 GBE / GBP
1.0496
1 GBE / EUR
1.2416
1 GBE / USD
$1.28
1 GBE / MYR
RM5.76
1 GBE / TRY
45.3504
1 GBE / JPY
¥200.0256
1 GBE / RUB
131.1488
1 GBE / INR
110.8224
1 GBE / IDR
Rp20,983.6032
1 GBE / PHP
74.944
1 GBE / EGP
￡E.64.2816
1 GBE / BRL
R$7.808
1 GBE / CAD
C$1.8432
1 GBE / BDT
155.52
1 GBE / NGN
1,993.7664
1 GBE / UAH
53.9008
1 GBE / VES
Bs69.12
1 GBE / PKR
Rs356.8384
1 GBE / KZT
679.3984
1 GBE / THB
฿44.0192
1 GBE / TWD
NT$42.0992
1 GBE / CHF
Fr1.1648
1 GBE / HKD
HK$9.9584
1 GBE / MAD
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