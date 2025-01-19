Gambit Capital Fiyatı (GAMBIT)
Bugün için canlı Gambit Capital (GAMBIT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GAMBIT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gambit Capital Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.95 USD
- Gün içindeki Gambit Capital fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Gambit Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gambit Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gambit Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gambit Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gambit is an Interchain Liquidity Solutions protocol that creates a unifying hub for a token’s liquidity and then sub-divides this token’s liquidity in LPs across blockchains, distributing liquidity where it is most needed. With hundreds of future blockchains coming to the blockchain ecosystem, liquidity will be severely fragmented across the blockchains with shallow LPs. Gambit’s architecture combats this by creating: (i) greater capital efficiency for the token liquidity because token liquidity is a coordinated pool of pools rather than multiple independent pools and (ii) improved inter-chain price stability because of greater coordinated liquidity. Gambit’s mission to empower retail users and redistribute market influence from centralized entities to retail communities has not changed. The high barriers to entry in market-making, arbitrage, and liquidation keep retail from participating and profiting from these essential and highly profitable activities. Gambit’s goal is to lower these barriers by providing the relevant infrastructure to allow everyone to participate in arbitrage, liquidations, and market making
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