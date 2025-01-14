Game Integrated AI Coin Fiyatı (GAI)
Bugün için canlı Game Integrated AI Coin (GAI) fiyatı, 1.0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Game Integrated AI Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.69K USD
- Gün içindeki Game Integrated AI Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Game Integrated AI Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Game Integrated AI Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Game Integrated AI Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Game Integrated AI Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
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|30 Gün
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|60 Gün
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Game Integrated AI Coin (GAI Coin) is an innovative solution that combines blockchain technology and cutting-edge Large Language Models (LLM) technology to provide real-time language translation and AI-based communication functions within the game platform. The GAI project is a convergence project that helps existing and new games freely link GAI coins and artificial intelligence conversation services. The real-time AI Chat Provider function proposed by GAI Coin will allow anyone around the world to easily experience advanced possibilities through integration with blockchain.
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|1 GAI / AUD
A$1.61
|1 GAI / GBP
￡0.82
|1 GAI / EUR
€0.97
|1 GAI / USD
$1
|1 GAI / MYR
RM4.5
|1 GAI / TRY
₺35.49
|1 GAI / JPY
¥157.92
|1 GAI / RUB
₽103.25
|1 GAI / INR
₹86.56
|1 GAI / IDR
Rp16,393.44
|1 GAI / PHP
₱58.79
|1 GAI / EGP
￡E.50.46
|1 GAI / BRL
R$6.07
|1 GAI / CAD
C$1.43
|1 GAI / BDT
৳121.63
|1 GAI / NGN
₦1,550.38
|1 GAI / UAH
₴42.31
|1 GAI / VES
Bs53
|1 GAI / PKR
Rs278.94
|1 GAI / KZT
₸530.78
|1 GAI / THB
฿34.78
|1 GAI / TWD
NT$33.01
|1 GAI / CHF
Fr0.91
|1 GAI / HKD
HK$7.78
|1 GAI / MAD
.د.م10.07