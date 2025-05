Gameness Token (GNESS) Nedir?

Gameness is a next-gen Web3 SuperApp designed to reward users for their skills, effort, and consistency in gaming and learning. Through features like tournaments, missions, educational quests, NFT marketplace, and a built-in swap, users earn real value by participating. Gameness redefines "achieve to earn" by merging esports, education, and blockchain technology.; An AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement

Gameness Token (GNESS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi