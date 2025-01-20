GameStop Tokenized Stock Defichain Logosu

GameStop Tokenized Stock Defichain Fiyatı (DGME)

USD

GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) Canlı Fiyat Grafiği

$1.27
$1.27$1.27
+12.80%(1D)

Bugünkü GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) Fiyatı

Bugün için canlı GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) fiyatı, 1.27 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DGME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GameStop Tokenized Stock Defichain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.30 USD
- Gün içindeki GameStop Tokenized Stock Defichain fiyat değişimi +13.52%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GameStop Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ +0.15157.
Son 30 gün içerisinde, GameStop Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ -0.6555200250.
Son 60 gün içerisinde, GameStop Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ -1.0480628010.
Son 90 gün içerisinde, GameStop Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.15157+13.52%
30 Gün$ -0.6555200250-51.61%
60 Gün$ -1.0480628010-82.52%
90 Gün$ 0--

GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) Fiyat Analizi

En güncel GameStop Tokenized Stock Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 196.52
$ 196.52$ 196.52

+0.48%

+13.52%

+19.91%

GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.30
$ 28.30$ 28.30

0.00
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GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) Kaynağı

Resmi Websitesi

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DGME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DGME / AUD
A$2.0447
1 DGME / GBP
1.0414
1 DGME / EUR
1.2192
1 DGME / USD
$1.27
1 DGME / MYR
RM5.7023
1 DGME / TRY
45.1866
1 DGME / JPY
¥198.4883
1 DGME / RUB
129.3495
1 DGME / INR
109.9185
1 DGME / IDR
Rp20,819.6688
1 DGME / PHP
74.3204
1 DGME / EGP
￡E.63.8937
1 DGME / BRL
R$7.7343
1 DGME / CAD
C$1.8288
1 DGME / BDT
154.2923
1 DGME / NGN
1,981.2762
1 DGME / UAH
53.467
1 DGME / VES
Bs68.58
1 DGME / PKR
Rs353.8474
1 DGME / KZT
673.735
1 DGME / THB
฿43.4975
1 DGME / TWD
NT$41.6052
1 DGME / CHF
Fr1.1557
1 DGME / HKD
HK$9.8806
1 DGME / MAD
.د.م12.7508