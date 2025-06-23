Gecoin Fiyatı (GEC)
Bugün için canlı Gecoin (GEC) fiyatı, 0,01240272 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. GEC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gecoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Gecoin fiyat değişimi +%0,00
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Gecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0088046586.
Son 60 gün içerisinde, Gecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0106321672.
Son 90 gün içerisinde, Gecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,07560657771264772.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,00
|30 Gün
|$ -0,0088046586
|-%70,98
|60 Gün
|$ -0,0106321672
|-%85,72
|90 Gün
|$ -0,07560657771264772
|-%85,90
En güncel Gecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%0,00
-%81,62
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Deflationary tokenomics Embracing the concept of deflationary tokenomics, the GEC token embodies a strategic tokenomic model designed to ensure sustained value appreciation. Unlike traditional currencies, where the supply can be adjusted at will, GEC operates on a fixed supply basis, fostering intrinsic value growth as demand escalates. As a utility token, GEC serves as a versatile tool within the Geco.one ecosystem. Users leverage GEC to acquire Elite Memberships, gaining access to a range of benefits in the Elite program, including reduced transaction costs. It's worth noting that GEC undergoes controlled supply reduction every quarter through a process known as burning, strategically designed to enhance the token's long-term value. During these burning events, GEC tokens used on the Geco.one exchange are systematically transferred to a secure wallet inaccessible to any party, effectively removing them from circulation. This meticulous approach ensures a gradual reduction in the token's total supply, thereby increasing its scarcity and strengthening its value proposition. Since its inception, a total of 173,105,106 GEC tokens have been minted, marking the beginning of this groundbreaking economic paradigm. Starting from the inaugural burning event on December 28, 2021, the primary goal has been to gradually reduce the total supply to the target threshold of 21 million GEC, representing approximately 12.13% of the initial issuance.
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|1 GEC / VND
₫326,3775768
|1 GEC / AUD
A$0,0193482432
|1 GEC / GBP
￡0,0091780128
|1 GEC / EUR
€0,0107903664
|1 GEC / USD
$0,01240272
|1 GEC / MYR
RM0,0530836416
|1 GEC / TRY
₺0,4926360384
|1 GEC / JPY
¥1,8228277584
|1 GEC / RUB
₽0,9747297648
|1 GEC / INR
₹1,0760599872
|1 GEC / IDR
Rp203,3232461568
|1 GEC / KRW
₩17,1544500864
|1 GEC / PHP
₱0,7145206992
|1 GEC / EGP
￡E.0,6298101216
|1 GEC / BRL
R$0,0685870416
|1 GEC / CAD
C$0,0169917264
|1 GEC / BDT
৳1,521193608
|1 GEC / NGN
₦19,288710144
|1 GEC / UAH
₴0,5212863216
|1 GEC / VES
Bs1,27748016
|1 GEC / PKR
Rs3,5294420304
|1 GEC / KZT
₸6,500265552
|1 GEC / THB
฿0,4097858688
|1 GEC / TWD
NT$0,3681127296
|1 GEC / AED
د.إ0,0455179824
|1 GEC / CHF
Fr0,0100462032
|1 GEC / HKD
HK$0,0972373248
|1 GEC / MAD
.د.م0,113484888
|1 GEC / MXN
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