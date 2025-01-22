Geegoopuzzle Fiyatı (GGP)
Bugün için canlı Geegoopuzzle (GGP) fiyatı, 4.73 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GGP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Geegoopuzzle Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 452.20K USD
- Gün içindeki Geegoopuzzle fiyat değişimi +0.07%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Geegoopuzzle / USD fiyat değişimi, $ +0.00309013.
Son 30 gün içerisinde, Geegoopuzzle / USD fiyat değişimi, $ +0.3366213290.
Son 60 gün içerisinde, Geegoopuzzle / USD fiyat değişimi, $ +0.4381999710.
Son 90 gün içerisinde, Geegoopuzzle / USD fiyat değişimi, $ +0.413981574915907.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00309013
|+0.07%
|30 Gün
|$ +0.3366213290
|+7.12%
|60 Gün
|$ +0.4381999710
|+9.26%
|90 Gün
|$ +0.413981574915907
|+9.59%
En güncel Geegoopuzzle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+0.07%
-0.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Geegoopuzzle aims to become a company that gives happiness to everyone around the world. We provide a platform and content for people all over the world to create value by playing games and sharing information. In Geegoopuzzle, anyone can enjoy puzzle games that consist of 5 different themes. Users can mine coins for reward after completing a puzzle. Or users can make their own puzzles with an image that they want to make. The puzzles user made will be exposed to all of users all around the world and can get advertising impact.
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