gembox (GEM) Nedir?

gembox melts NFTs with ERC20 tokens in a dynamic flywheel, where your actions drive the growth. Jump into $BOX-NFT auctions, grab daily ETH rewards, and when it's time, burn to unlock your ETH and pump up $GEM's value through a buyback-burn mechanism. Owning NFTs earns you additional rewards from $GEM trading tax, with an allocation scheme that favours the fresh players. A playground for degens! Join now.

