GEMSTON Fiyatı (GEMSTON)
Bugün için canlı GEMSTON (GEMSTON) fiyatı, 0.170689 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GEMSTON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GEMSTON Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.76K USD
- Gün içindeki GEMSTON fiyat değişimi +4.77%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, GEMSTON / USD fiyat değişimi, $ +0.00777578.
Son 30 gün içerisinde, GEMSTON / USD fiyat değişimi, $ -0.0022614756.
Son 60 gün içerisinde, GEMSTON / USD fiyat değişimi, $ -0.0432123270.
Son 90 gün içerisinde, GEMSTON / USD fiyat değişimi, $ -0.0389924132340934.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00777578
|+4.77%
|30 Gün
|$ -0.0022614756
|-1.32%
|60 Gün
|$ -0.0432123270
|-25.31%
|90 Gün
|$ -0.0389924132340934
|-18.59%
En güncel GEMSTON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.28%
+4.77%
+2.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? A cross-chain zero-trust DEX and leading AMM DEX on TON What makes your project unique? STON.fi is a Request For Quote (RFQ)-based cross-chain exchange that relies on Hashed Timelock Contracts (HTLC) to atomically execute cross-chain swaps. This approach eliminates the need for additional trusted entities and offers a combination of deep liquidity and price stability usually associated with RFQ-based exchanges, alongside uncompromising security typically found in intrachain DEXs. Since the protocol doesn’t make any trust assumptions for the participants, we define it as a Zero-Trust Cross-Chain DEX. History of your project. STON.fi was founded in May 2022. On November 20 AMM DEX on TON was launched. What’s next for your project? Cross-chain swaps starting with TON-TRON swaps, then EVM-compatible chains as well as DAO Governance and Telegram Web application. What can your token be used for? GEMSTON is an engagement token used to incentivize active participation in the STON.fi protocol. The GEMSTON tokens are funded to staker’s wallet in the form of fungible tokens on TON Blockchain and can be freely transferred, traded, or held at staker’s discretion.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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