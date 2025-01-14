Genaro Network Fiyatı (GNX)
Bugün için canlı Genaro Network (GNX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 111.21K USD. GNX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Genaro Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 82.05 USD
- Gün içindeki Genaro Network fiyat değişimi +6.31%
- Dolaşımdaki arz: 304.18M USD.
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Gün içerisinde, Genaro Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Genaro Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Genaro Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Genaro Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.31%
|30 Gün
|$ 0
|-43.47%
|60 Gün
|$ 0
|-13.72%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Genaro Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+6.31%
-9.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Genaro Network is the first Turing Complete Public Chain with Decentralized Storage Network, providing blockchain developers a one-stop solution to deploy smart contracts and store data simultaneously. Meanwhile, Genaro provides everyone with a trustworthy internet and a sharing community. As the creator behind the blockchain 3.0 concept, Genaro aims to contribute to blockchain infrastructure technology development. Through the Genaro Hub and Accelerator, we aim to foster thousands of DAPPS, to move applications from "Cloud" to "Blockchain” and thereby create a global blockchain ecosystem.
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