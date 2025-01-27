Genesis Shards Fiyatı (GS)
Bugün için canlı Genesis Shards (GS) fiyatı, 0.00626527 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Genesis Shards Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 778.16 USD
- Gün içindeki Genesis Shards fiyat değişimi -14.64%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Genesis Shards / USD fiyat değişimi, $ -0.001075119520822911.
Son 30 gün içerisinde, Genesis Shards / USD fiyat değişimi, $ -0.0013426736.
Son 60 gün içerisinde, Genesis Shards / USD fiyat değişimi, $ -0.0016834617.
Son 90 gün içerisinde, Genesis Shards / USD fiyat değişimi, $ -0.000297270633137593.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001075119520822911
|-14.64%
|30 Gün
|$ -0.0013426736
|-21.43%
|60 Gün
|$ -0.0016834617
|-26.86%
|90 Gün
|$ -0.000297270633137593
|-4.52%
En güncel Genesis Shards fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.20%
-14.64%
-3.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Genesis Shards (GS) is a whole new marketplace for pre-IDO tokens on NFTs powered by Polkadot. GS was created to usher in a new paradigm for DeFi transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens, and to introduce a whole new suite of DeFi products across multiple blockchains. Most pre-IDO transactions are currently being executed in OTC. With this come the problems of a) illiquidity and also b) the big problem of highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens. Trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. GS aims to 'NFT-y' the OTC market - transforming NFTs into a liquidity vehicle for pre-IDO tokens. By wrapping time-locked fungible tokens into NFTs, Genesis Shards is creating a new marketplace for previously illiquid tokens. Also, investors will no longer have to worry about shady OTC deals with high default risk : they can simply utilize the safe, trustless pre-IDO liquidity provided by Genesis NFTs.
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|1 GS / EUR
€0.0059520065
|1 GS / USD
$0.00626527
|1 GS / MYR
RM0.0273792299
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¥0.978008647
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|1 GS / INR
₹0.5399409686
|1 GS / IDR
Rp101.0527277881
|1 GS / PHP
₱0.3649519775
|1 GS / EGP
￡E.0.3147671648
|1 GS / BRL
R$0.0370277457
|1 GS / CAD
C$0.0089593361
|1 GS / BDT
৳0.7626086644
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