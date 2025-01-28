Genesis Universe Fiyatı (GUT)
Bugün için canlı Genesis Universe (GUT) fiyatı, 0.00335203 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Genesis Universe Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 115.85 USD
- Gün içindeki Genesis Universe fiyat değişimi -9.28%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Genesis Universe / USD fiyat değişimi, $ -0.000343032898358381.
Son 30 gün içerisinde, Genesis Universe / USD fiyat değişimi, $ -0.0026175529.
Son 60 gün içerisinde, Genesis Universe / USD fiyat değişimi, $ -0.0029406601.
Son 90 gün içerisinde, Genesis Universe / USD fiyat değişimi, $ -0.026589922389601952.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000343032898358381
|-9.28%
|30 Gün
|$ -0.0026175529
|-78.08%
|60 Gün
|$ -0.0029406601
|-87.72%
|90 Gün
|$ -0.026589922389601952
|-88.80%
En güncel Genesis Universe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
-9.28%
-28.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GUT is the main token of the game, you need it to mint NFT, upgrade NFT, stake for membership, Defi profits, and many other utilities. It’s designed as an essential core of the game play and economic system, you can earn both active return and passive return , we carefully inspected the possible demand and supply of GUT, and hopefully we can be one of the first sustainable projects in web3 economics
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A$0.0053297277
|1 GUT / GBP
￡0.002681624
|1 GUT / EUR
€0.0031844285
|1 GUT / USD
$0.00335203
|1 GUT / MYR
RM0.0147154117
|1 GUT / TRY
₺0.1198685928
|1 GUT / JPY
¥0.5214417868
|1 GUT / RUB
₽0.3263871611
|1 GUT / INR
₹0.2900176356
|1 GUT / IDR
Rp54.0649924309
|1 GUT / PHP
₱0.1961272753
|1 GUT / EGP
￡E.0.1684730278
|1 GUT / BRL
R$0.0197434567
|1 GUT / CAD
C$0.0047934029
|1 GUT / BDT
৳0.4087800585
|1 GUT / NGN
₦5.1808640477
|1 GUT / UAH
₴0.1407517397
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Fr0.003016827
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.د.م0.0334197391