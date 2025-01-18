GENIE AI Fiyatı (GENIE)
Bugün için canlı GENIE AI (GENIE) fiyatı, 0.04182756 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 418.28K USD. GENIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GENIE AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 67.05K USD
- Gün içindeki GENIE AI fiyat değişimi +7.12%
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Gün içerisinde, GENIE AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00278158.
Son 30 gün içerisinde, GENIE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GENIE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GENIE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00278158
|+7.12%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GENIE AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
+7.12%
-32.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
enie AI is a cutting-edge platform that enables businesses and developers to create intelligent, domain-specific AI agents. These agents are designed to tackle specialized tasks across various industries by leveraging advanced capabilities such as multimodal processing, built-in memory, and seamless tool integration. The platform allows users to build, deploy, and manage AI-driven agents that are tailored to their specific needs. Whether it's for legal document analysis, cybersecurity threat detection, marketing campaign optimization, or SEO improvements, Genie AI offers pre-built agents for these applications, along with tools for creating custom agents for unique workflows.
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|1 GENIE / AUD
A$0.0673423716
|1 GENIE / GBP
￡0.0342985992
|1 GENIE / EUR
€0.0405727332
|1 GENIE / USD
$0.04182756
|1 GENIE / MYR
RM0.18822402
|1 GENIE / TRY
₺1.4819504508
|1 GENIE / JPY
¥6.5363928012
|1 GENIE / RUB
₽4.2869066244
|1 GENIE / INR
₹3.6214301448
|1 GENIE / IDR
Rp685.6975952064
|1 GENIE / PHP
₱2.449003638
|1 GENIE / EGP
￡E.2.108109024
|1 GENIE / BRL
R$0.255148116
|1 GENIE / CAD
C$0.0602316864
|1 GENIE / BDT
৳5.08204854
|1 GENIE / NGN
₦65.1518622828
|1 GENIE / UAH
₴1.7613585516
|1 GENIE / VES
Bs2.25868824
|1 GENIE / PKR
Rs11.6606871768
|1 GENIE / KZT
₸22.2012322968
|1 GENIE / THB
฿1.4384497884
|1 GENIE / TWD
NT$1.3757084484
|1 GENIE / CHF
Fr0.0380630796
|1 GENIE / HKD
HK$0.3254184168
|1 GENIE / MAD
.د.م0.4199487024