Genius Yield Fiyatı (GENS)
Bugün için canlı Genius Yield (GENS) fiyatı, 0.03064758 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GENS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Genius Yield Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.41K USD
- Gün içindeki Genius Yield fiyat değişimi -5.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Genius Yield / USD fiyat değişimi, $ -0.0017485237606544.
Son 30 gün içerisinde, Genius Yield / USD fiyat değişimi, $ +0.0130888703.
Son 60 gün içerisinde, Genius Yield / USD fiyat değişimi, $ -0.0044013296.
Son 90 gün içerisinde, Genius Yield / USD fiyat değişimi, $ +0.015013121967961385.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0017485237606544
|-5.39%
|30 Gün
|$ +0.0130888703
|+42.71%
|60 Gün
|$ -0.0044013296
|-14.36%
|90 Gün
|$ +0.015013121967961385
|+96.03%
En güncel Genius Yield fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.72%
-5.39%
+2.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
While DeFi provides many investment opportunities, managing capital is both complex and time-consuming. Due to thousands of tokens and liquidity pools, even intermediate and experienced users might not utilize investment opportunities to the full extent. What is even more confusing, DEXs and yield optimizers usually function as separate products, which limits yield optimization opportunities and negatively impacts user experience Genius Yield is an answer to all of those concerns. Genius Yield is the all-in-one DeFi platform, that combines concentrated liquidity DEX (“Genius DEX”) with an automated yield optimizer (“Smart Liquidity Vault”), built from the ground up to fully benefit from Cardano’s EUTxO-based ledger which would be accessible both to beginners and seasoned traders. Genius DEX doesn't utilize constant product formula, therefore it's the first Cardano DEX that effectively eliminates impermanent loss. Genius Yield minimizes risk and maximizes profits in an intuitive, hassle-free way.
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|1 GENS / AUD
A$0.0493426038
|1 GENS / GBP
￡0.0251310156
|1 GENS / EUR
€0.0297281526
|1 GENS / USD
$0.03064758
|1 GENS / MYR
RM0.13791411
|1 GENS / TRY
₺1.0858437594
|1 GENS / JPY
¥4.7892973266
|1 GENS / RUB
₽3.1401510468
|1 GENS / INR
₹2.6534674764
|1 GENS / IDR
Rp502.4192638752
|1 GENS / PHP
₱1.794415809
|1 GENS / EGP
￡E.1.5391214676
|1 GENS / BRL
R$0.186950238
|1 GENS / CAD
C$0.0441325152
|1 GENS / BDT
৳3.72368097
|1 GENS / NGN
₦47.7375900354
|1 GENS / UAH
₴1.2905695938
|1 GENS / VES
Bs1.65496932
|1 GENS / PKR
Rs8.5439323524
|1 GENS / KZT
₸16.2671225124
|1 GENS / THB
฿1.0539702762
|1 GENS / TWD
NT$1.0079989062
|1 GENS / CHF
Fr0.0278892978
|1 GENS / HKD
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|1 GENS / MAD
.د.م0.3077017032