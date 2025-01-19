Bugünkü Genopets KI (KI) Fiyatı

Bugün için canlı Genopets KI (KI) fiyatı, 0.00102969 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.

Genopets KI Anahtar Piyasa Performansı:

- 24 saatlik işlem hacmi $ 182.19 USD

- Gün içindeki Genopets KI fiyat değişimi -0.07%

- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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