GENUINE AI Fiyatı (GENAI)
Bugün için canlı GENUINE AI (GENAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GENAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GENUINE AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.72 USD
- Gün içindeki GENUINE AI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, GENUINE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GENUINE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GENUINE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GENUINE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-6.02%
|60 Gün
|$ 0
|+0.58%
|90 Gün
|$ 0
|--
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-8.30%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Genuine AI: AI-Powered Platform for NFTs Genuine AI is a decentralized platform that leverages artificial intelligence to offer a variety of services to the NFT community. Its primary functions include: 2D to 3D NFT Conversion: Users can transform their 2D images into 3D NFTs, enhancing their visual appeal and potential market value. Image Generation: AI-powered tools enable users to create unique NFT artworks, fostering creativity and innovation. Staking: Users can stake their tokens for rewards, contributing to the platform's security and earning passive income. GPU Rental: The platform offers GPU rental services for users who require computational power for tasks such as AI training and rendering. Text-to-Video Transformation: AI-driven tools can convert text into engaging videos, providing new opportunities for content creation. Genuine AI aims to provide a user-friendly and comprehensive platform for individuals and businesses involved in the NFT space. Its focus on AI-powered tools and services positions it as a potential leader in the industry.
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