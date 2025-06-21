Geometric Energy Corporation Fiyatı (GEC)
Bugün için canlı Geometric Energy Corporation (GEC) fiyatı, 0,083488 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. GEC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Geometric Energy Corporation Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Geometric Energy Corporation fiyat değişimi %0,00
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
MEXC'deki GEC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GEC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Geometric Energy Corporation / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Geometric Energy Corporation / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Geometric Energy Corporation / USD fiyat değişimi, $ +0,0012095908.
Son 90 gün içerisinde, Geometric Energy Corporation / USD fiyat değişimi, $ +0,00895581586149408.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|60 Gün
|$ +0,0012095908
|+%1,45
|90 Gün
|$ +0,00895581586149408
|+%12,02
En güncel Geometric Energy Corporation fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
%0,00
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries. GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization. GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services. GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Geometric Energy Corporation (GEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GEC / VND
₫2.196,98672
|1 GEC / AUD
A$0,12857152
|1 GEC / GBP
￡0,06178112
|1 GEC / EUR
€0,07179968
|1 GEC / USD
$0,083488
|1 GEC / MYR
RM0,354824
|1 GEC / TRY
₺3,31196896
|1 GEC / JPY
¥12,19843168
|1 GEC / RUB
₽6,54629408
|1 GEC / INR
₹7,2300608
|1 GEC / IDR
Rp1.368,65551872
|1 GEC / KRW
₩114,68078656
|1 GEC / PHP
₱4,7755136
|1 GEC / EGP
￡E.4,22532768
|1 GEC / BRL
R$0,46001888
|1 GEC / CAD
C$0,11437856
|1 GEC / BDT
৳10,21559168
|1 GEC / NGN
₦129,43812544
|1 GEC / UAH
₴3,48228448
|1 GEC / VES
Bs8,515776
|1 GEC / PKR
Rs23,70391296
|1 GEC / KZT
₸43,64168224
|1 GEC / THB
฿2,73089248
|1 GEC / TWD
NT$2,46957504
|1 GEC / AED
د.إ0,30640096
|1 GEC / CHF
Fr0,06762528
|1 GEC / HKD
HK$0,6553808
|1 GEC / MAD
.د.م0,76224544
|1 GEC / MXN
$1,60046496