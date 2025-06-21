Geometric Energy Corporation (GEC) Nedir?

Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries. GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization. GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services. GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.

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Geometric Energy Corporation (GEC) Token Ekonomisi

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