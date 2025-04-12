Ghibli Elon Fiyatı (GHIBLI ELON)
Bugün için canlı Ghibli Elon (GHIBLI ELON) fiyatı, 0.00000516 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.16K USD. GHIBLI ELON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ghibli Elon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Ghibli Elon fiyat değişimi +29.97%
- Dolaşımdaki arz: 999.76M USD.
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Gün içerisinde, Ghibli Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ghibli Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ghibli Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ghibli Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+29.97%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ghibli Elon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.71%
+29.97%
-11.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
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|1 GHIBLI ELON / VND
₫0.13230756
|1 GHIBLI ELON / AUD
A$0.0000082044
|1 GHIBLI ELON / GBP
￡0.0000039216
|1 GHIBLI ELON / EUR
€0.0000045408
|1 GHIBLI ELON / USD
$0.00000516
|1 GHIBLI ELON / MYR
RM0.0000228072
|1 GHIBLI ELON / TRY
₺0.0001963896
|1 GHIBLI ELON / JPY
¥0.0007426272
|1 GHIBLI ELON / RUB
₽0.0004294152
|1 GHIBLI ELON / INR
₹0.0004443792
|1 GHIBLI ELON / IDR
Rp0.0859999656
|1 GHIBLI ELON / KRW
₩0.0073399452
|1 GHIBLI ELON / PHP
₱0.0002939652
|1 GHIBLI ELON / EGP
￡E.0.0002648628
|1 GHIBLI ELON / BRL
R$0.0000303408
|1 GHIBLI ELON / CAD
C$0.0000071208
|1 GHIBLI ELON / BDT
৳0.0006270948
|1 GHIBLI ELON / NGN
₦0.0082427904
|1 GHIBLI ELON / UAH
₴0.000213624
|1 GHIBLI ELON / VES
Bs0.00036636
|1 GHIBLI ELON / PKR
Rs0.0014469672
|1 GHIBLI ELON / KZT
₸0.0026666364
|1 GHIBLI ELON / THB
฿0.0001728084
|1 GHIBLI ELON / TWD
NT$0.0001669776
|1 GHIBLI ELON / AED
د.إ0.0000189372
|1 GHIBLI ELON / CHF
Fr0.0000041796
|1 GHIBLI ELON / HKD
HK$0.00003999
|1 GHIBLI ELON / MAD
.د.م0.000047988
|1 GHIBLI ELON / MXN
$0.0001046964