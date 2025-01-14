GINGER Fiyatı (GINGER)
Bugün için canlı GINGER (GINGER) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.51K USD. GINGER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GINGER Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.48 USD
- Gün içindeki GINGER fiyat değişimi +5.12%
- Dolaşımdaki arz: 824.28M USD.
MEXC'deki GINGER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GINGER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, GINGER / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GINGER / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GINGER / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GINGER / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.12%
|30 Gün
|$ 0
|-31.36%
|60 Gün
|$ 0
|-34.50%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GINGER fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.43%
+5.12%
-19.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ginger the zesty new memecoin that's here to spice up the world of digital currency! With the tagline "It tastes better with Ginger," this playful coin brings a lighthearted yet innovative touch to the crypto community. Whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the blockchain, Ginger Coin offers a fresh and exciting way to engage with crypto. Designed for fun and community, Ginger Coin is all about celebrating the vibrant, unpredictable nature of the market—just like the bold flavor of ginger. With no serious pretenses, it’s the coin for those who believe in the power of memes, humor, and of course, a dash of spice in everything.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GINGER / AUD
A$--
|1 GINGER / GBP
￡--
|1 GINGER / EUR
€--
|1 GINGER / USD
$--
|1 GINGER / MYR
RM--
|1 GINGER / TRY
₺--
|1 GINGER / JPY
¥--
|1 GINGER / RUB
₽--
|1 GINGER / INR
₹--
|1 GINGER / IDR
Rp--
|1 GINGER / PHP
₱--
|1 GINGER / EGP
￡E.--
|1 GINGER / BRL
R$--
|1 GINGER / CAD
C$--
|1 GINGER / BDT
৳--
|1 GINGER / NGN
₦--
|1 GINGER / UAH
₴--
|1 GINGER / VES
Bs--
|1 GINGER / PKR
Rs--
|1 GINGER / KZT
₸--
|1 GINGER / THB
฿--
|1 GINGER / TWD
NT$--
|1 GINGER / CHF
Fr--
|1 GINGER / HKD
HK$--
|1 GINGER / MAD
.د.م--