Ginza Network Fiyatı (GINZA)
Bugün için canlı Ginza Network (GINZA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GINZA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ginza Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.53K USD
- Gün içindeki Ginza Network fiyat değişimi -0.05%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ginza Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ginza Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ginza Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ginza Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.05%
|30 Gün
|$ 0
|+0.83%
|60 Gün
|$ 0
|+20.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ginza Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
-0.05%
+1.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain). In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem. Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications.
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