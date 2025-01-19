Give Back Token Fiyatı (GBT)
Bugün için canlı Give Back Token (GBT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GBT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Give Back Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.62 USD
- Gün içindeki Give Back Token fiyat değişimi +0.79%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Give Back Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Give Back Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Give Back Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Give Back Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.79%
|30 Gün
|$ 0
|+5.57%
|60 Gün
|$ 0
|+15.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Give Back Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.79%
+1.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GiveBackToken or #GBT is a digital asset of a distinctive global FOUNDATION whose members are committed to bridging social gaps & differences. Give Back Token (GBT) is a digital currency created for the purpose of promoting social equality and assisting charities around the world. Our mission is to empower individuals to make a positive impact on society by supporting projects and initiatives that address social issues and improve not only our life, but also the lives of others. Project Tokenomics 1% Buy / Sell tax for donations / Marketing The GBT team has always had a strong passion for advocating social equality and providing support to charitable causes. Through the creation of Give Back Token, our goal is to establish a digital currency that will enable individuals from all around the world to contribute towards making a meaningful and positive difference in society. With this innovative platform, we aim to empower a global community, allowing them to actively participate in philanthropic endeavours. By harnessing the power of technology and using it as a force for good, we believe we can create a more inclusive and compassionate world for everyone. Together, we can drive positive change and work towards a brighter future.
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