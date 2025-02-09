GLI Fiyatı (GLI)
Bugün için canlı GLI (GLI) fiyatı, 0.03843249 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GLI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GLI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 152.79K USD
- Gün içindeki GLI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, GLI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GLI / USD fiyat değişimi, $ -0.0293582101.
Son 60 gün içerisinde, GLI / USD fiyat değişimi, $ -0.0325874886.
Son 90 gün içerisinde, GLI / USD fiyat değişimi, $ -0.1996893376295733.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0293582101
|-76.38%
|60 Gün
|$ -0.0325874886
|-84.79%
|90 Gün
|$ -0.1996893376295733
|-83.86%
En güncel GLI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-63.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GLI, which started its journey as a MEME Token but has now evolved into a new LaunchPad platform, is a crypto asset named after one of the most famous cats in history. GLI is created with the mission to bring the unique intelligence and power of cats to the crypto world in this new phase. The general features of GLI are quite remarkable. It has a total supply limited to 200,000 and ownership of the contract has been relinquished. With its own bridge system, GLI can remain active on the Ethereum network, offering users a broader range of transaction opportunities. There are no team shares or marketing wallets, and the entire supply is in circulation. The new phase of GLI can be considered a significant step in the crypto world. With its own bridge system and limited supply, it aims to provide users with a secure and effective investment environment. Representing the unique intelligence and determination of cats in the crypto world, GLI aims to offer investors a unique experience.
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|1 GLI / AUD
A$0.0611076591
|1 GLI / GBP
￡0.030745992
|1 GLI / EUR
€0.0368951904
|1 GLI / USD
$0.03843249
|1 GLI / MYR
RM0.1706402556
|1 GLI / TRY
₺1.3789577412
|1 GLI / JPY
¥5.8140670872
|1 GLI / RUB
₽3.7460148003
|1 GLI / INR
₹3.3736039722
|1 GLI / IDR
Rp630.0407188656
|1 GLI / PHP
₱2.2310060445
|1 GLI / EGP
￡E.1.9312326225
|1 GLI / BRL
R$0.222908442
|1 GLI / CAD
C$0.0545741358
|1 GLI / BDT
৳4.6895324298
|1 GLI / NGN
₦58.1425924965
|1 GLI / UAH
₴1.5999445587
|1 GLI / VES
Bs2.3059494
|1 GLI / PKR
Rs10.7741642466
|1 GLI / KZT
₸19.608256398
|1 GLI / THB
฿1.2994024869
|1 GLI / TWD
NT$1.2621229716
|1 GLI / CHF
Fr0.034589241
|1 GLI / HKD
HK$0.2993890971
|1 GLI / MAD
.د.م0.3862465245