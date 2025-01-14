Global Fan Token Fiyatı (GLFT)
Bugün için canlı Global Fan Token (GLFT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 75.50K USD. GLFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Global Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 93.59 USD
- Gün içindeki Global Fan Token fiyat değişimi +10.05%
- Dolaşımdaki arz: 66.18B USD.
MEXC'deki GLFT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GLFT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Global Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Global Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Global Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Global Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+10.05%
|30 Gün
|$ 0
|-26.59%
|60 Gün
|$ 0
|-32.42%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Global Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.20%
+10.05%
+1.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Global Fan Token will regularly bring together fan experiences and the community based on decisions made by the community. Users with the most GLFT, highest GLFT trading volume, and the highest number of GLFT transactions will win the experiences chosen by the community. What makes your project unique? Global Fan Token is designed to maximize fan experiences. Token holders can benefit from the following: • League match tickets. • Private lodges and viewing areas. • Jerseys and signed memorabilia. • Accommodation, travel, and tickets for international matches. • Private meetings. A portion of the commission income generated on the Bitci Exchange Market will be used for experiences voted on every week. History of your project. As technology develops, crypto assets have become increasingly popular. With their expanding range of applications, crypto assets have driven innovation in various sectors. The Global Fan Token was created to enhance fan experiences in a rapidly digitizing world with ever-changing and evolving end-user behavior. What’s next for your project? • Pre-initial supply of GLFT • Bitci Turkiye Listing • Launching Global Fan Token market on Bitci Exchange Market • Coingecko Listing • Coinmarketcap Listing • Bitci Global Listing • Listing GLFT on global exchange markets • Expanding GLFT usage areas • Announcing GLFT burning strategies What can your token be used for? Global Fan Token is designed to maximize fan experiences. Token holders can benefit from the following: • League match tickets. • Private lodges and viewing areas. • Jerseys and signed memorabilia. • Accommodation, travel, and tickets for international matches. • Private meetings. A portion of the commission income generated on the Bitci Exchange Market will be used for experiences voted on every week.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GLFT / AUD
A$--
|1 GLFT / GBP
￡--
|1 GLFT / EUR
€--
|1 GLFT / USD
$--
|1 GLFT / MYR
RM--
|1 GLFT / TRY
₺--
|1 GLFT / JPY
¥--
|1 GLFT / RUB
₽--
|1 GLFT / INR
₹--
|1 GLFT / IDR
Rp--
|1 GLFT / PHP
₱--
|1 GLFT / EGP
￡E.--
|1 GLFT / BRL
R$--
|1 GLFT / CAD
C$--
|1 GLFT / BDT
৳--
|1 GLFT / NGN
₦--
|1 GLFT / UAH
₴--
|1 GLFT / VES
Bs--
|1 GLFT / PKR
Rs--
|1 GLFT / KZT
₸--
|1 GLFT / THB
฿--
|1 GLFT / TWD
NT$--
|1 GLFT / CHF
Fr--
|1 GLFT / HKD
HK$--
|1 GLFT / MAD
.د.م--