Global Trading Xenocurrency Fiyatı (GTX)
Bugün için canlı Global Trading Xenocurrency (GTX) fiyatı, 0.00013747 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GTX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Global Trading Xenocurrency Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.89 USD
- Gün içindeki Global Trading Xenocurrency fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki GTX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GTX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Global Trading Xenocurrency / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Global Trading Xenocurrency / USD fiyat değişimi, $ -0.0000031979.
Son 60 gün içerisinde, Global Trading Xenocurrency / USD fiyat değişimi, $ -0.0000053895.
Son 90 gün içerisinde, Global Trading Xenocurrency / USD fiyat değişimi, $ -0.00021353203175084045.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000031979
|-2.32%
|60 Gün
|$ -0.0000053895
|-3.92%
|90 Gün
|$ -0.00021353203175084045
|-60.83%
En güncel Global Trading Xenocurrency fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GTX is a global company that is expanding globally and stands for Global Trading Xenocurrency. Founded in 2019, GTX has been developed as a company that collaborates with numerous companies not only in Korea but also around the world and serves as a bridge between operators and members. It helps new businesses to make their business easier and more accurate by managing the necessary funds and new customers thoroughly through the central system, and creates a smoother and more ideal market for consumers to access various items. Through the membership system, we provide various benefits and support to all members of the company, including mobile phones, Internet+IPTV, rental shopping malls, beauty diet shops, GKFX trading, Onebot, and Royal Q, and we strive to create a smooth communication and comfortable environment between all operators and customers. GTX aims for a spirit of constant research and challenge. In a rapidly developing society with steady efforts to become the best company, we are focusing all our efforts on improving our thoughts and ideas to think about people first and to make them richer and fresher with technology for people.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GTX / AUD
A$0.000219952
|1 GTX / GBP
￡0.000109976
|1 GTX / EUR
€0.0001305965
|1 GTX / USD
$0.00013747
|1 GTX / MYR
RM0.0006034933
|1 GTX / TRY
₺0.004921426
|1 GTX / JPY
¥0.0212569861
|1 GTX / RUB
₽0.0136411481
|1 GTX / INR
₹0.0118980285
|1 GTX / IDR
Rp2.2172577541
|1 GTX / PHP
₱0.0080241239
|1 GTX / EGP
￡E.0.0069037434
|1 GTX / BRL
R$0.0008041995
|1 GTX / CAD
C$0.0001979568
|1 GTX / BDT
৳0.0167136026
|1 GTX / NGN
₦0.2134620413
|1 GTX / UAH
₴0.0057654918
|1 GTX / VES
Bs0.00783579
|1 GTX / PKR
Rs0.0383348842
|1 GTX / KZT
₸0.0711530973
|1 GTX / THB
฿0.0046396125
|1 GTX / TWD
NT$0.0045172642
|1 GTX / CHF
Fr0.000123723
|1 GTX / HKD
HK$0.0010708913
|1 GTX / MAD
.د.م0.0013747