Globees Fiyatı (BEE)
Bugün için canlı Globees (BEE) fiyatı, 0.00205862 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 197.88K USD. BEE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Globees Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.11 USD
- Gün içindeki Globees fiyat değişimi +3.81%
- Dolaşımdaki arz: 95.61M USD.
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Gün içerisinde, Globees / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Globees / USD fiyat değişimi, $ -0.0009465625.
Son 60 gün içerisinde, Globees / USD fiyat değişimi, $ -0.0009524143.
Son 90 gün içerisinde, Globees / USD fiyat değişimi, $ -0.00228664620336122.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.81%
|30 Gün
|$ -0.0009465625
|-45.98%
|60 Gün
|$ -0.0009524143
|-46.26%
|90 Gün
|$ -0.00228664620336122
|-52.62%
En güncel Globees fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.33%
+3.81%
-18.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Globees is an eco-friendly vacation rental platform that allows investors, owners and travelers to optimize their individual experiences, utilizing the transparent and accountability benefits of blockchain tech. Globees has already been backed by BPI France and Bourse French Tech for our innovative solution to what is currently on offer in the world of Web2. The Globees hybrid business model, with a mix of Web2 and Web3 infrastructure creates a new and refined answer to the rental vacation industry, where NFTs are the bridge between IRL (Web2) and blockchain (Web3). The Gloobes team comprises highly skilled individuals with innovative mindsets, committed to making this ambitious project a success. The team has carefully selected partners to ensure a service that meets users’ high expectations.
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|1 BEE / AUD
A$0.0033143782
|1 BEE / GBP
￡0.0016674822
|1 BEE / EUR
€0.0019968614
|1 BEE / USD
$0.00205862
|1 BEE / MYR
RM0.00926379
|1 BEE / TRY
₺0.0730604238
|1 BEE / JPY
¥0.3245826154
|1 BEE / RUB
₽0.211523205
|1 BEE / INR
₹0.1782970782
|1 BEE / IDR
Rp33.7478634528
|1 BEE / PHP
₱0.1204910286
|1 BEE / EGP
￡E.0.10396031
|1 BEE / BRL
R$0.0125369958
|1 BEE / CAD
C$0.0029438266
|1 BEE / BDT
৳0.250225261
|1 BEE / NGN
₦3.1916432756
|1 BEE / UAH
₴0.087285488
|1 BEE / VES
Bs0.10910686
|1 BEE / PKR
Rs0.573737394
|1 BEE / KZT
₸1.0932507372
|1 BEE / THB
฿0.0713723554
|1 BEE / TWD
NT$0.0680991496
|1 BEE / CHF
Fr0.0018733442
|1 BEE / HKD
HK$0.0160160636
|1 BEE / MAD
.د.م0.0207714758