Glouki Fiyatı (GLK)
Bugün için canlı Glouki (GLK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GLK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Glouki Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.06 USD
- Gün içindeki Glouki fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Glouki / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Glouki / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Glouki / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Glouki / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-34.41%
|60 Gün
|$ 0
|+154.05%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Glouki fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-18.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Glouki was born from a general worldwide observation which is a decrease in the joy of living and the lack of sharing of happiness between people. Aware that a large community of people who want to fight against this state of sadness is present all over the world, we then launched Glouki, the crypto of happiness to solve this problem of lack of connection between these people. It will be the bargaining chip for this community around the world. This community that wants to share happiness and see the world differently with kindness, sharing and joie de vivre.
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