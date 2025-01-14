Go Game Token Logosu

Go Game Token Fiyatı (GGT)

USD

Go Game Token (GGT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.396905
$0.396905$0.396905
+1.50%(1D)

Bugünkü Go Game Token (GGT) Fiyatı

Bugün için canlı Go Game Token (GGT) fiyatı, 0.396905 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GGT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Go Game Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 41.40K USD
- Gün içindeki Go Game Token fiyat değişimi +1.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Go Game Token (GGT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00608196.
Son 30 gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2246173904.
Son 60 gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2939558604.
Son 90 gün içerisinde, Go Game Token / USD fiyat değişimi, $ -2.6851450942682694.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00608196+1.56%
30 Gün$ -0.2246173904-56.59%
60 Gün$ -0.2939558604-74.06%
90 Gün$ -2.6851450942682694-87.12%

Go Game Token (GGT) Fiyat Analizi

En güncel Go Game Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.381398
$ 0.381398$ 0.381398

$ 0.411022
$ 0.411022$ 0.411022

$ 11.23
$ 11.23$ 11.23

-3.43%

+1.56%

-23.03%

Go Game Token (GGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 41.40K
$ 41.40K$ 41.40K

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Go Game Token (GGT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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GGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GGT / AUD
A$0.63901705
1 GGT / GBP
0.3254621
1 GGT / EUR
0.38499785
1 GGT / USD
$0.396905
1 GGT / MYR
RM1.7860725
1 GGT / TRY
14.08615845
1 GGT / JPY
¥62.6712995
1 GGT / RUB
40.98044125
1 GGT / INR
34.3560968
1 GGT / IDR
Rp6,506.6383032
1 GGT / PHP
23.31816875
1 GGT / EGP
￡E.20.0278263
1 GGT / BRL
R$2.4131824
1 GGT / CAD
C$0.56757415
1 GGT / BDT
48.27555515
1 GGT / NGN
615.3535739
1 GGT / UAH
16.79305055
1 GGT / VES
Bs21.035965
1 GGT / PKR
Rs110.7126807
1 GGT / KZT
210.6692359
1 GGT / THB
฿13.80038685
1 GGT / TWD
NT$13.10183405
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Fr0.36118355
1 GGT / HKD
HK$3.0879209
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