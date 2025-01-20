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goBTC Fiyatı (GOBTC)

USD

goBTC (GOBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$108,179
$108,179$108,179
+3.60%(1D)

Bugünkü goBTC (GOBTC) Fiyatı

Bugün için canlı goBTC (GOBTC) fiyatı, 108,179 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GOBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
goBTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 103.16K USD
- Gün içindeki goBTC fiyat değişimi +3.64%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında goBTC (GOBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, goBTC / USD fiyat değişimi, $ +3,798.77.
Son 30 gün içerisinde, goBTC / USD fiyat değişimi, $ +11,515.4165562000.
Son 60 gün içerisinde, goBTC / USD fiyat değişimi, $ +12,275.8824725000.
Son 90 gün içerisinde, goBTC / USD fiyat değişimi, $ +41,929.86403904346.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +3,798.77+3.64%
30 Gün$ +11,515.4165562000+10.64%
60 Gün$ +12,275.8824725000+11.35%
90 Gün$ +41,929.86403904346+63.29%

goBTC (GOBTC) Fiyat Analizi

En güncel goBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 100,357
$ 100,357$ 100,357

$ 110,515
$ 110,515$ 110,515

$ 110,515
$ 110,515$ 110,515

+0.42%

+3.64%

+17.01%

goBTC (GOBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
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$ 103.16K
$ 103.16K$ 103.16K

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goBTC (GOBTC) Nedir?

Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io

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goBTC (GOBTC) Kaynağı

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GOBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOBTC / AUD
A$174,168.19
1 GOBTC / GBP
88,706.78
1 GOBTC / EUR
103,851.84
1 GOBTC / USD
$108,179
1 GOBTC / MYR
RM485,723.71
1 GOBTC / TRY
3,850,090.61
1 GOBTC / JPY
¥16,907,295.91
1 GOBTC / RUB
11,018,031.15
1 GOBTC / INR
9,361,810.66
1 GOBTC / IDR
Rp1,773,425,945.76
1 GOBTC / PHP
6,327,389.71
1 GOBTC / EGP
￡E.5,442,485.49
1 GOBTC / BRL
R$658,810.11
1 GOBTC / CAD
C$155,777.76
1 GOBTC / BDT
13,142,666.71
1 GOBTC / NGN
168,765,730.74
1 GOBTC / UAH
4,554,335.9
1 GOBTC / VES
Bs5,841,666
1 GOBTC / PKR
Rs30,140,832.98
1 GOBTC / KZT
57,388,959.5
1 GOBTC / THB
฿3,705,130.75
1 GOBTC / TWD
NT$3,543,944.04
1 GOBTC / CHF
Fr98,442.89
1 GOBTC / HKD
HK$841,632.62
1 GOBTC / MAD
.د.م1,086,117.16