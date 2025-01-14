God Of Ethereum Fiyatı (GOE)
Bugün için canlı God Of Ethereum (GOE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GOE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
God Of Ethereum Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 959.18 USD
- Gün içindeki God Of Ethereum fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, God Of Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, God Of Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, God Of Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, God Of Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-19.68%
|60 Gün
|$ 0
|-84.67%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel God Of Ethereum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-8.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The "God of Ethereum" is a term used colloquially within the cryptocurrency community to refer to a meme coin or token that humorously pays homage to Ethereum's co-founder, Vitalik Buterin. These meme coins often emerge as a form of satire or playful tribute to Buterin's prominent role in the Ethereum ecosystem. While there isn't a specific token named "God of Ethereum," various meme coins have surfaced over time with similar themes, typically featuring Buterin's likeness or name in their branding. These tokens often gain popularity within online crypto communities for their entertainment value and sometimes even generate speculative interest among traders. It's important to note that meme coins like these are usually created as lighthearted projects and may not have any substantial utility or long-term viability beyond their novelty appeal. Investors should exercise caution and conduct thorough research before considering any investment in such tokens, as they often carry high levels of risk.
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