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GoGoPool ggAVAX Fiyatı (GGAVAX)

USD

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$38.1
$38.1$38.1
-3.80%(1D)

Bugünkü GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Fiyatı

Bugün için canlı GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) fiyatı, 38.08 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 31.79M USD. GGAVAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GoGoPool ggAVAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 353.81K USD
- Gün içindeki GoGoPool ggAVAX fiyat değişimi -3.91%
- Dolaşımdaki arz: 834.30K USD.

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USD Bazında GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GoGoPool ggAVAX / USD fiyat değişimi, $ -1.55003129265117.
Son 30 gün içerisinde, GoGoPool ggAVAX / USD fiyat değişimi, $ -11.2232308160.
Son 60 gün içerisinde, GoGoPool ggAVAX / USD fiyat değişimi, $ +3.7834422080.
Son 90 gün içerisinde, GoGoPool ggAVAX / USD fiyat değişimi, $ +8.05857682694416.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.55003129265117-3.91%
30 Gün$ -11.2232308160-29.47%
60 Gün$ +3.7834422080+9.94%
90 Gün$ +8.05857682694416+26.84%

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Fiyat Analizi

En güncel GoGoPool ggAVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 36.25
$ 36.25$ 36.25

$ 40.58
$ 40.58$ 40.58

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

+1.19%

-3.91%

-20.52%

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31.79M
$ 31.79M$ 31.79M

$ 353.81K
$ 353.81K$ 353.81K

834.30K
834.30K 834.30K

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Nedir?

ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.

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GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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GGAVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GGAVAX / AUD
A$61.3088
1 GGAVAX / GBP
30.8448
1 GGAVAX / EUR
36.9376
1 GGAVAX / USD
$38.08
1 GGAVAX / MYR
RM171.7408
1 GGAVAX / TRY
1,351.0784
1 GGAVAX / JPY
¥5,996.8384
1 GGAVAX / RUB
3,908.5312
1 GGAVAX / INR
3,304.2016
1 GGAVAX / IDR
Rp624,262.1952
1 GGAVAX / PHP
2,232.6304
1 GGAVAX / EGP
￡E.1,921.8976
1 GGAVAX / BRL
R$231.9072
1 GGAVAX / CAD
C$54.4544
1 GGAVAX / BDT
4,628.624
1 GGAVAX / NGN
59,038.4704
1 GGAVAX / UAH
1,614.592
1 GGAVAX / VES
Bs2,018.24
1 GGAVAX / PKR
Rs10,612.896
1 GGAVAX / KZT
20,222.7648
1 GGAVAX / THB
฿1,320.2336
1 GGAVAX / TWD
NT$1,260.0672
1 GGAVAX / CHF
Fr34.6528
1 GGAVAX / HKD
HK$296.2624
1 GGAVAX / MAD
.د.م384.2272