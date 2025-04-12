GOHOME Fiyatı (GOHOME)
Bugün için canlı GOHOME (GOHOME) fiyatı, 234.51 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GOHOME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GOHOME Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki GOHOME fiyat değişimi +2.59%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, GOHOME / USD fiyat değişimi, $ +5.93.
Son 30 gün içerisinde, GOHOME / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GOHOME / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GOHOME / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +5.93
|+2.59%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GOHOME fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.85%
+2.59%
-2.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$GOHOME is a meme-inspired cryptocurrency that emerged from a humorous incident involving the White House website in January 2025. On January 22, 2025, the White House removed its Spanish-language page, replacing it with a "go home" button beneath a 404 error message, which was later updated to "go to home page." This event sparked the creation of the $GOHOME meme, symbolizing a lighthearted take on personal boundaries and societal norms. $GOHOME is a community-driven token built on the Solana blockchain, known for its fast transaction speeds and low fees. The project aims to foster a fun, inclusive space where individuals can unite around a common symbol without financial expectations or political agendas. It emphasizes the importance of personal and societal boundaries, celebrating freedom of expression through humor.
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|1 GOHOME / VND
₫6,013,070.91
|1 GOHOME / AUD
A$370.5258
|1 GOHOME / GBP
￡178.2276
|1 GOHOME / EUR
€206.3688
|1 GOHOME / USD
$234.51
|1 GOHOME / MYR
RM1,036.5342
|1 GOHOME / TRY
₺8,923.1055
|1 GOHOME / JPY
¥33,717.8478
|1 GOHOME / RUB
₽19,515.9222
|1 GOHOME / INR
₹20,186.6208
|1 GOHOME / IDR
Rp3,908,498.4366
|1 GOHOME / KRW
₩333,109.7295
|1 GOHOME / PHP
₱13,357.6896
|1 GOHOME / EGP
￡E.12,035.0532
|1 GOHOME / BRL
R$1,376.5737
|1 GOHOME / CAD
C$323.6238
|1 GOHOME / BDT
৳28,500.0003
|1 GOHOME / NGN
₦374,615.6544
|1 GOHOME / UAH
₴9,708.714
|1 GOHOME / VES
Bs16,650.21
|1 GOHOME / PKR
Rs65,761.2942
|1 GOHOME / KZT
₸121,192.4229
|1 GOHOME / THB
฿7,851.3948
|1 GOHOME / TWD
NT$7,593.4338
|1 GOHOME / AED
د.إ860.6517
|1 GOHOME / CHF
Fr189.9531
|1 GOHOME / HKD
HK$1,817.4525
|1 GOHOME / MAD
.د.م2,180.943
|1 GOHOME / MXN
$4,755.8628