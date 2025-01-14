Gokuswap Fiyatı (GOKU)
Bugün için canlı Gokuswap (GOKU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GOKU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gokuswap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 70.92 USD
- Gün içindeki Gokuswap fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Gokuswap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gokuswap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gokuswap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gokuswap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-8.95%
|60 Gün
|$ 0
|+8.34%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Gokuswap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GokuSwap will bring permanent resilience to the world of decentralized finance. GOKU is more than just a coin, it is a movement, a symbol, a story engraved into the blockchain, a spirit that is unstoppable in the face of market trends, like the willpower of a Saiyan. GokuSwap is a warrior rising from the crypto battlefield with a spirit of immunity to short-term market trends. This is the story of GokuSwap's growth and steadfast commitment. GokuSwap was born from the forgotten ashes, whispering ancient prophecies. Focus, innovate, be the best until no one can ignore you. Immerse yourself in the legacy as GokuSwap combines meme culture with the power of the Saiyans, creating a crypto story for all ages. Join us and be a part of a legend that will resonate in the history of cryptocurrency.
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