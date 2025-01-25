GOLDAO Fiyatı (GOLDAO)
Bugün için canlı GOLDAO (GOLDAO) fiyatı, 0.02556224 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 17.91M USD. GOLDAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GOLDAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.64K USD
- Gün içindeki GOLDAO fiyat değişimi -5.95%
- Dolaşımdaki arz: 700.80M USD.
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Gün içerisinde, GOLDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.00161763584831112.
Son 30 gün içerisinde, GOLDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0086952694.
Son 60 gün içerisinde, GOLDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0151946836.
Son 90 gün içerisinde, GOLDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.027141434637055775.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00161763584831112
|-5.95%
|30 Gün
|$ -0.0086952694
|-34.01%
|60 Gün
|$ -0.0151946836
|-59.44%
|90 Gün
|$ -0.027141434637055775
|-51.49%
En güncel GOLDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.59%
-5.95%
-17.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
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|1 GOLDAO / AUD
A$0.0403883392
|1 GOLDAO / GBP
￡0.020449792
|1 GOLDAO / EUR
€0.024284128
|1 GOLDAO / USD
$0.02556224
|1 GOLDAO / MYR
RM0.1117069888
|1 GOLDAO / TRY
₺0.9110382336
|1 GOLDAO / JPY
¥3.9884763072
|1 GOLDAO / RUB
₽2.4976864704
|1 GOLDAO / INR
₹2.2029538432
|1 GOLDAO / IDR
Rp412.2941358272
|1 GOLDAO / PHP
₱1.48900048
|1 GOLDAO / EGP
￡E.1.28450256
|1 GOLDAO / BRL
R$0.1510728384
|1 GOLDAO / CAD
C$0.0365540032
|1 GOLDAO / BDT
৳3.1183376576
|1 GOLDAO / NGN
₦39.8165118912
|1 GOLDAO / UAH
₴1.0715691008
|1 GOLDAO / VES
Bs1.43148544
|1 GOLDAO / PKR
Rs7.1183169728
|1 GOLDAO / KZT
₸13.2445634112
|1 GOLDAO / THB
฿0.857613152
|1 GOLDAO / TWD
NT$0.8369077376
|1 GOLDAO / CHF
Fr0.023006016
|1 GOLDAO / HKD
HK$0.1988742272
|1 GOLDAO / MAD
.د.م0.2548555328