Gorbagana Acceleration Fiyatı (GOR/ACC)
Bugün için canlı Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) fiyatı, 0,00006172 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 62,02K USD. GOR/ACC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gorbagana Acceleration Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Gorbagana Acceleration fiyat değişimi -%18,49
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
MEXC'deki GOR/ACC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GOR/ACC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Gorbagana Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gorbagana Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gorbagana Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gorbagana Acceleration / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%18,49
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Gorbagana Acceleration fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%4,65
-%18,49
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation. Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the \$gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures. Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOR/ACC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GOR/ACC / VND
₫1,6241618
|1 GOR/ACC / AUD
A$0,0000938144
|1 GOR/ACC / GBP
￡0,0000444384
|1 GOR/ACC / EUR
€0,000052462
|1 GOR/ACC / USD
$0,00006172
|1 GOR/ACC / MYR
RM0,0002604584
|1 GOR/ACC / TRY
₺0,0024583076
|1 GOR/ACC / JPY
¥0,00888768
|1 GOR/ACC / RUB
₽0,0048598328
|1 GOR/ACC / INR
₹0,0052776772
|1 GOR/ACC / IDR
Rp0,9954837316
|1 GOR/ACC / KRW
₩0,083744782
|1 GOR/ACC / PHP
₱0,0034877972
|1 GOR/ACC / EGP
￡E.0,0030792108
|1 GOR/ACC / BRL
R$0,0003376084
|1 GOR/ACC / CAD
C$0,0000839392
|1 GOR/ACC / BDT
৳0,0075631688
|1 GOR/ACC / NGN
₦0,0955413256
|1 GOR/ACC / UAH
₴0,0025718724
|1 GOR/ACC / VES
Bs0,00654232
|1 GOR/ACC / PKR
Rs0,0175389724
|1 GOR/ACC / KZT
₸0,0319623192
|1 GOR/ACC / THB
฿0,002008986
|1 GOR/ACC / TWD
NT$0,001777536
|1 GOR/ACC / AED
د.إ0,0002265124
|1 GOR/ACC / CHF
Fr0,000049376
|1 GOR/ACC / HKD
HK$0,0004838848
|1 GOR/ACC / MAD
.د.م0,0005591832
|1 GOR/ACC / MXN
$0,0011646564
|1 GOR/ACC / PLN
zł0,0002234264