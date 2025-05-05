GORF Fiyatı (GORF)
Bugün için canlı GORF (GORF) fiyatı, 0.0010057 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 906.77K USD. GORF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GORF Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki GORF fiyat değişimi -5.59%
- Dolaşımdaki arz: 900.00M USD.
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Gün içerisinde, GORF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GORF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GORF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GORF / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.59%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GORF fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.63%
-5.59%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
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|1 GORF / VND
₫26.4649955
|1 GORF / AUD
A$0.001548778
|1 GORF / GBP
￡0.000754275
|1 GORF / EUR
€0.000885016
|1 GORF / USD
$0.0010057
|1 GORF / MYR
RM0.004203826
|1 GORF / TRY
₺0.038779792
|1 GORF / JPY
¥0.145031997
|1 GORF / RUB
₽0.083121105
|1 GORF / INR
₹0.084810681
|1 GORF / IDR
Rp16.486882608
|1 GORF / KRW
₩1.389082897
|1 GORF / PHP
₱0.05601749
|1 GORF / EGP
￡E.0.050848192
|1 GORF / BRL
R$0.005712376
|1 GORF / CAD
C$0.001387866
|1 GORF / BDT
৳0.12259483
|1 GORF / NGN
₦1.614279241
|1 GORF / UAH
₴0.04183712
|1 GORF / VES
Bs0.0885016
|1 GORF / PKR
Rs0.283526944
|1 GORF / KZT
₸0.520811802
|1 GORF / THB
฿0.033167986
|1 GORF / TWD
NT$0.029949746
|1 GORF / AED
د.إ0.003690919
|1 GORF / CHF
Fr0.000824674
|1 GORF / HKD
HK$0.007794175
|1 GORF / MAD
.د.م0.009312782
|1 GORF / MXN
$0.019701663